Hans Mulder gaat door bij RKC, Magath ondanks lijfsbehoud weg bij Hertha BSC

Podcast | ‘Ook Arne Slot kan zomaar een act opvoeren’

De presentatie van Erik ten Hag bij Manchester United. Psychologische trucs van trainers in grote finales en wie komt erbij in de eredivisie: Excelsior of ADO Den Haag? Etienne Verhoeff bespreekt het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou.

6:00