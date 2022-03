Harry Kane jaagt op Wayne Rooney: ‘Ik hoop dat hij het record overneemt in de WK-finale’

Haar wereld stortte in, maar schans­spring­ster Sara Marita Kramer toont opmerkelij­ke veerkracht

Ze was de beste schansspringster van het afgelopen seizoen, maar haar gouden olympische droom spatte begin februari keihard uiteen. Sara Marita Kramer (20) testte een week voor de Olympische Winterspelen positief op corona. Ze was ontroostbaar. ,,Ik liep steeds langs mijn ski’s in de kelder, maar had geen zin om ze te pakken.”

13:59