Harry Kane met koorts naar bijzondere mijlpaal in geschiedenis Tottenham Hotspur

Het doelpunt was de 266ste goal van Kane voor Tottenham. Daarmee evenaarde hij het record van Tottenhams topscorer aller tijden, Jimmy Greaves, uit 1970. Kane heeft ook nog één doelpunt nodig om op 200 treffers in de Premier League te komen. Dat zou hij dan als derde speler bereiken na Alan Shearer en Wayne Rooney.

Kane kreeg de bal in de extra tijd van de eerste helft toegespeeld door Son Heung-min en schoot vanaf de rand van het strafschopgebied uit de draai binnen. In de tweede helft hielden de Spurs daarna goed stand tegen Fulham, waar Kenny Tete in de basis stond, maar in de slotfase werd gewisseld.

Greaves, die in 2021 overleed op 81-jarige leeftijd, is met 357 goals nog altijd de absolute topscorer in de hoogste divisie van het Engelse voetbal. De aanvaller, die deel uitmaakte van het team dat in 1966 de wereldtitel veroverde, scoorde ook 44 keer voor de Engelse ploeg.

Kane wilde per se spelen

Kane gaf naderhand toe dat hij eigenlijk ziek was. ,,De afgelopen nacht was zwaar, elke paar uur was ik op. Waarschijnlijk een virus. Ik heb drie kinderen, dus gelukkig heb ik morgen een dagje vrij”, zei Kane na afloop. ,,Om het record te evenaren gaf een goed gevoel.”



Trainer Antonio Conte: ,,Ik wil graag onderstrepen dat Kane met koorts speelde. Hij voelde zich niet zo goed, maar hij wilde per se spelen, omdat hij het belang van deze wedstrijd inzag en begreep dat hij een voorbeeldfunctie is voor mij en de spelers.”

De 29-jarige Kane speelt al sinds 2011 bij de Spurs. Afgelopen zomer werd hij in verband gebracht met een overgang naar concurrent Manchester City, maar zo ver kwam het niet. ,,Ik concentreer me op dit seizoen. Er zullen altijd geruchten zijn over mijn toekomst, maar ik wil me focussen op mijn prestaties op het veld”, herhaalde Kane nog maar eens. ,,We hebben nog een lange weg te gaan en nog genoeg om voor te spelen in onder meer de Champions League en de FA Cup.”

