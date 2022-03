Harry Kane passeert Thierry Henry en jaagt op Frank Lampard en Sergio Agüero: ‘Hij is de beste spits ter wereld’

,,Het gaat allemaal om het krijgen van kansen en ik ben er altijd van overtuigd dat ik ze kan afmaken,” vertelde Kane na afloop van de 5-0 tegen Everton aan Sky Sports. ,,Ik probeer de bal altijd laag te houden. Verder is het hard werken en veel oefenen, dat lijkt me geen geheim.”

Dat Kane voormalig Arsenal-legende Thierry Henry voorbij is, doet hem goed: ,,Thierry Henry was een van de beste spitsen ooit, dus het is leuk nu boven hem te staan in de topscorerslijst. Hopelijk blijven de doelpunten komen.”

Kane kan rekenen op veel lof van een andere topspits: Teddy Sheringham, voormalig speler van onder meer Manchester United. ,,Hij is de beste spits ter wereld. Dat is hij al vier of vijf jaar. Hij bewijst het elk jaar opnieuw", zei Sheringham. ,,Het is al geweldig om de top te bereiken, maar om daar te blijven en de mensen te bewijzen dat hij de beste is zorgt ervoor dat hij ook de beste blijft.