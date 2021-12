Hartritmestoornis maakt einde aan voetballoopbaan Sergio Agüero (33)

Agüero debuteerde in zijn thuisland op 15-jarige leeftijd voor Independiente en droeg later de shirts van Atlético Madrid, Manchester City en FC Barcelona. Hij scoorde namens die clubs 379 keer in 663 wedstrijden. Voor de club uit Manchester alleen was hij al 260 keer trefzeker. Zijn meest memorabele was die in de 94ste minuut tegen Queens Park Rangers, waarmee hij The Citizens in 2012 na ruim veertig jaar weer eens een landstitel bezorgde. Sinds 2006 droeg hij ook 101 keer het shirt van de Argentijnse nationale ploeg (41 doelpunten).



Pep Guardiola trainde Agüero bij Manchester City en was één van de aanwezigen in Camp Nou. Datzelfde gold voor de voltallige Barça-selectie, inclusief Frenkie de Jong, Memphis Depay, Luuk de Jong en trainer Xavi.