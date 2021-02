Heerenveen-Feyenoord afgelast: bekerduel net als NEC-VVV op 17 februari ingehaald

Heerenveen-Feyenoord is de tweede kwartfinale die deze week niet doorgaat. Eerder ging er om dezelfde reden een streep door het duel tussen eerstedivisieclub NEC en eredivisionist VVV-Venlo . Die wedstrijd stond voor vanavond in het Nijmeegse Goffertstadion op het programma.

Champions League

De KNVB is genoodzaakt tot vroege aanvangstijdstippen, geeft woordvoerder Daan Schipper aan. Hij wijst op de twee wedstrijden in de Champions League van 17 februari (FC Porto-Juventus en Sevilla-Dortmund beginnen beide om 21.00 uur). ,,De UEFA schrijft voor dat nationale beker- en competitieduels niet tegelijkertijd live op televisie mogen worden uitgezonden met wedstrijden in de Champions League en Europa League”, legt Schipper uit namens de voetbalbond.

Sneeuw en ijzel

Vitesse schaarde zich dinsdag bij de beste vier van het bekertoernooi. De nummer drie van de eredivisie was in de eerste kwartfinale te sterk voor eerstedivisionist Excelsior: 0-1. Uit Ajax-PSV komt vanavond (aftrap 20.00 uur) de tweede halvefinalist.



Afgelopen zaterdag werden er meerdere wedstrijden in het betaald voetbal vervroegd, omdat het winterse weer toen in aantocht was. Door de sneeuw en ijzel die er uiteindelijk inderdaad kwamen werden alle wedstrijden van zondag en maandag afgelast.