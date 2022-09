Heet avondje in Turijn: vier rode kaarten, een afgekeurde goal in blessuretijd en geen winnaar

Zoon van motorspor­ticoon Mick Doohan in beeld voor Formule 1-stoel­tje bij Alpine

De jonge Australische coureur Jack Doohan, zoon van motorsporticoon Mick Doohan, is in beeld bij het Formule 1-team van Alpine om Fernando Alonso op te volgen. De 19-jarige Doohan rijdt dit jaar in de Formule 2, het voorportaal van de koningsklasse. Directeur Laurent Rossi van Alpine ziet de Australiër als een kandidaat voor volgend seizoen.

11 september