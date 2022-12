Herstelde Georginio Wijnaldum traint weer mee bij AS Roma: ‘Eindelijk terug op het veld’

Wijnaldum liep de breuk op in augustus tijdens een training. AS Roma, dat de oud-speler van onder meer Feyenoord, PSV en Liverpool huurt van Paris Saint-Germain, verwachtte hem pas in januari terug. Wijnaldum is op de dag van zijn terugkeer bij de selectie ook meteen meegereisd naar het trainingskamp van de Italiaanse club in Portugal.