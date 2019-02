Herstelwerk De Graafschap en NEC; Vitesse haalt spits

In de zucht naar handhaving in de eredivisie hengelde De Graafschap op de slotdag van de transferwindow nog snel Ruben Ligeon binnen. De club kwam met PEC Zwolle donderdagavond een huurovereenkomst van een half jaar overeen. Ligeon werd naar de Achterhoek gehaald als de beoogde versterking voor de defensie. Hij is van origine rechtsback, maar kan ook links achterin uit de voeten.

Rustig bij Vitesse

Vitesse bleef rustig in de transferwindow. De Arnhemse club, dit seizoen toch geplaagd door blessures, sloeg op de slotdag pas toe. Mohammed Dauda werd losgeweekt bij Anderlecht. De Ghanees was overbodig als spits in Brussel. Hij werd binnengehaald op huurbasis, met optie tot koop na dit seizoen.

Technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse noemde de zoektocht naar een betaalbare, kwalitatief goede aanvaller een ‘hele klus’. Al snel ketste de komst van Jano Ananidze af. De Georgiër verruilde in Rusland Spartak Moskou voor Samara. ,,In de winterperiode komen niet de toppers op de markt”, wist hij. ,,Het zijn juist vaak spelers die elders overbodig zijn. Ze hebben vaak geen ritme. In de winter spelers halen, is een risico. In de zomer moet de selectie staan. Maar de nood is hoog. We moeten onze aanval goed bezetten.”