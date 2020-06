Het afgepakte record van Foekje Dillema

Caster Semenya is de beste 800 meterloopster ter wereld, alleen komt ze niet meer op die afstand uit. De Zuid-Afrikaanse richt zich voor de Spelen van Tokio op de 200 meter. Liever had Semenya in Japan haar olympische titel op de 800 meter verdedigd, maar dan moet ze van de atletiekbond eerst testosteronremmers in haar lijf pompen. De atlete is namelijk te ‘mannelijk’ bevonden om op de middellange afstanden mee te mogen doen, waar dat op de sprintafstanden volgens onderzoekers geen probleem is. Semenya bedankt voor de hormoonremmers en komt dus uit op de 200 meter.

Allemaal vragen die ook om antwoorden schreeuwden in de tijd van Foekje Dillema. De Friezin was qua voorkomen een vergelijkbaar geval met Semenya, dus toen ze op 18 juni 1950 het nationale record op de 200 meter van Fanny Blankers-Koen uit de boeken liep, kwam het land in verweer. Je komt immers niet zomaar aan volksheldin Fanny. Er werd gevraagd of Dillema een geslachtstest wilde ondergaan, maar daar had de atlete geen trek in. Prima, dan geen record, luidde het oordeel. Haar naam werd weer uit de boeken gegumd. Dillema trok zich gekwetst terug op het Friese platteland en liet zich nooit meer over de kwestie uit.