Het nieuwe leven van Kiki Bertens na haar tennisafscheid: ‘Ik heb geen enkele spijt’

Van de Zandschulp begint in Rosmalen tegen Fin Ruusuvuori

Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het Libéma Open in Rosmalen de Finse tennisser Emil Ruusuvuori. De beste Nederlandse tennisser van het moment is als zesde geplaatst op het Brabantse grastoernooi. Hij zit in de bovenkant van het schema en kan verderop in het toernooi de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev als tegenstander krijgen.

4 juni