Het sportgala moet nu écht anders: ‘Het voelt allemaal zo ongemakkelijk’

Henk de Jong: Cambuur 90 minuten baas op het veld

7:22 Dick Advocaat vond Cambuur in de eerste helft beter, maar zijn collega Henk de Jong gaat verder. ,,Het was net niet goed genoeg, maar we waren eigenlijk 90 minuten de baas op het veld. Ook tactisch”, aldus de Cambuur-coach na de 1-2 bekernederlaag.