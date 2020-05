Het verhaal van Tom, Jos en Mega Mindy in Milaan

Zonder het beruchte poepincident had Tom Dumoulin de Giro d’Italia van 2017 voor aanvang van de laatste etappe al lang en breed gewonnen. Dan had hij in de slottijdrit een ruime voorsprong verdedigd op Nairo Quintana, en had de champagne dus op het startpodium al ontkurkt kunnen worden. Maar Dumoulin verdween nou eenmaal tijdens de zestiende rit in een berm, kreeg die dag minuten aan zijn broek en moest uiteindelijk in een race tegen de klok op jacht naar het roze van Quintana.

Natuurlijk was er nog altijd niet zo veel aan de hand. Dumoulin moest een peulenschil van 53 tellen goedmaken op Quintana in een lange, vlakke tijdrit. Dat is het terrein waarop de Limburger dergelijke Colombiaanse klauteraars doorgaans als snack opvreet. Desnoods schijt-ie ze nog langs de weg uit ook, geen probleem. De roze trui ging dus mee naar Nederland, de roze sokjes mocht Quintana houden.

In de schaduw van de titanenstrijd tussen Dumoulin en Mega Mindy (copywright Thijs Zonneveld) reed Jos van Emden naar het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan. De kale tempobeul ging all-in voor een eigen hoofdstuk in de wielergeschiedenisboeken en slaagde daar glansrijk in. Van Emden de ritwinst, Dumoulin de eindzege: het roze in Milaan kreeg die dag een dubbel oranje gloed.

Volledig scherm Nairo Quintana met zijn roze 'Mega Mindy-sokken' onderweg in de afsluitende tijdrit. © AFP

Volledig scherm Het moment waarop Tom Dumoulin weet dat hij de Giro heeft gewonnen. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Jos van Emden is door het dolle heen met zijn ritzege. © AFP