Het voetbalseizoen in de eredivisie en eerste divisie moet in juni worden hervat

Eredivisie CV: Dinsdag kunnen we pas afweging maken

21:54 De Eredivisie CV komt nog niet met een verklaring over het vervolg van de eredivisie. De koepelorganisatie van de clubs uit de eredivisie wil eerst het overleg van dinsdag met de KNVB en vertegenwoordigers van de clubs afwegen. ,,7 april praten we verder over de scenario’s. Daarna kunnen we een goede afweging maken”, zegt Mattijs Manders, directeur van de Eredivisie CV.