Hidde Jurjus: ‘Jan Vreman is de ideale joker in dit spel’

,,Dat er nu rust komt binnen de club, is heel belangrijk", zegt Jurjus die vrijdagavond met de Superboeren op bezoek gaat bij FC Eindhoven, de nummer vier in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Jan Vreman is ervaren en heel rustig. Hij weet hoe hij met deze situatie om moet gaan. Ik denk dat hij op dit moment de enige is die dit in kan vullen. Ik hoop ook dat hij het seizoen afmaakt en niet dat er weer iemand anders komt.”