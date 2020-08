Hiddink aan de slag als bondscoach en technisch directeur van Curaçao

Hiddink, 73 jaar oud inmiddels, tekent een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. De voornaamste taak die de oud-bondscoach van het Nederlands elftal heeft meegekregen, is het professionaliseren van de organisatie. ,,Het ligt misschien voor de hand, maar het was moeilijk om ‘nee’ te zeggen", zegt Hiddink tegenover FOX Sports. ,,Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gemaakt en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder.”

Bekende spelers die momenteel uitkomen voor Curaçao, tachtigste op de FIFA-ranking: Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Leandro Bacuna (Cardiff City), Eloy Room (Columbus Crew). ,,Ik heb met de trainers en met Maduro een hele lijst doorgewerkt van spelers van wie we denken dat ze de kwaliteiten hebben. Je wilt altijd graag in een nationaal team spelen. Ze kunnen ook voor Nederland kiezen, maar als daar het perspectief niet is, dan moet je een keuze maken wat next best is. Uiteindelijk moeten ze dan zelf een keuze maken", legt Hiddink uit.

Onder anderen Tahith Chong (momenteel door Manchester United verhuurd aan Werder Bremen), Sontje Hansen (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax) en Armando Obispo (PSV) zijn spelers die voor Curaçao uit mogen komen.

China

Tot september vorig jaar stond Hiddink aan het roer bij Olympische ploeg van China, waarmee hij zich wilde kwalificeren voor de Spelen van Tokio. Dit mislukte. Na een 2-0 nederlaag tegen Vietnam werd hij aan de kant gezet.

Maar Hiddink kende in het verleden grote successen met nationale ploegen. Zo bereikte hij op het WK van 1998 met Oranje de halve finale, leidde hij Zuid-Korea in 2002 naar de halve finales van het WK en schakelde hij het Nederlands elftal van Marco van Basten uit in de kwartfinales op het EK in Oostenrijk en Zwitserland, in 2008.

Guus Hiddink als bondscoach van Zuid-Korea op het WK van 2002.

Maduro

Voor Maduro, voormalig speler van onder meer Ajax, FC Groningen en Oranje, ligt er een rol als adviseur in het verschiet. ,,Wie had gedacht dat ik ooit adviseur van Hiddink zou worden? Ik ken heel veel jongens die op Curaçao spelen en in de selectie zitten dus het is mijn taak om Hiddink de selectie beter te leren kennen. Mijn moeder komt van Curaçao en mijn vader van Aruba. Ik ken het eiland goed, ik heb familie daar, ook om hem te helpen hoe de cultuur daar is. Dat is mijn rol”, zegt Maduro.

Hedwiges Maduro.