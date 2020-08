Hiddink was in januari al akkoord met Curaçao

Vierde Nederlandse winnaar Bol maakt grote indruk met eerste overwin­ning in Diamond League

18:41 Femke Bol blijft deze zomer verrassen. De 20-jarige Amersfoortse was tijdens de wedstrijden voor de Diamond League in Stockholm de beste op de 400 meter horden. Ze zegevierde in een tijd van 54,68 seconden. Het was voor Bol haar eerste zege in dit internationale circuit.