Hilarische boekpresentatie Theo Janssen bij DWDD: ‘Geen idee wat er in staat’

Op Twitter werd Janssen even trending topic gisteravond, het gesprek aan tafel zorgde voor hilarische taferelen. Zo bleek Janssen het boek over hem nog helemaal niet gelezen te hebben. “Nee, en dat ga ik ook niet doen, ik heb geen idee wat er in staat. Waarom niet? Ik was er bij toen het gemaakt werd, toch?” De schrijver en oud-voetballer hadden afgesproken om samen geregeld op pad te gaan voor het boek, maar kwamen niet verder dan één bezoekje aan Enschede. Theo had geen zin om vaker af te spreken of op pad te gaan, zo vertelt Van Roosmalen droogkomisch. ,,En na drie afspraakjes op een terras had hij ook genoeg van dat schijtterras.”

Dorst

In de uitzending werd ook het fragment getoond van na het kampioenschap met FC Twente, toen de bus over de A1 terugkeerde naar huis. Janssen stapte toen uit de feestbus, op zoek naar bier. ,,Klopt, ik had dorst”, verklaarde Janssen in de uitzending.



Het boek is volgens de twee vooral een verhaal geworden over hoe je een boek maakt, met iemand die weinig zin heeft om er aan mee te werken. De schrijver verzuchtte na afloop dan ook: “Het is voorbij. Ik zie de boekpresentatie als een heel mooi afscheidsfeest.”



