Historische treffer City-aanvoerder Gündogan: snelste doelpunt ooit in FA Cup-finale

PSV wil Peter Bosz als trainer strikken en gaat daarmee voor een ‘avontuur­lij­ker’ profiel

De zoektocht naar een nieuwe trainer bij PSV heeft nog niet geleid tot een definitief akkoord, maar het is wel duidelijk welke richting PSV graag op zou willen. De ervaren Peter Bosz (59) is nu topkandidaat in Eindhoven, al zijn er ook nog andere namen waar PSV op kan mikken. Of het lukt om Bosz te strikken, moet snel blijken. Wat zou zijn eventuele komst kunnen betekenen voor de club?