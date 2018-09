Hitlergroet kost Duitse voetballers de kop

Zeven amateurvoetballers uit het Duitse Wassenberg, vlak over de Nederlandse grens, zijn door hun club geroyeerd na het brengen van de Hitlergroet. Ze riskeren met hun actie zelfs een gevangenisstraf.

De spelers van het tweede elftal van SC 1920 Myhl gingen afgelopen zondag in de fout toen ze poseerden in hun nieuwe shirts. Op verzoek van hun sponsor Engin Arslan, de Turks-Duitse eigenaar van een kebabzaak, brachten ze ‘voor de grap’ de Hitlergroet. De foto stond slechts een paar minuten op Facebook, maar dat was genoeg om een rel te veroorzaken.

Bij de club zagen ze er de humor namelijk niet van in. Het bestuur distantieerde zich onmiddellijk van de actie en liet de zeven zondaars weten dat ze niet langer welkom zijn. ,,Ook als het mogelijkerwijs een kwajongensstreek was’’, zegt voorzitter Marc Winkens in de Aachener Zeitung. ,,In onze tijd moet je nadenken bij wat je doet.’’

Winkens verwijst daarmee naar recente gebeurtenissen in Chemnitz, waar protesten tegen de multiculturele samenleving onlangs uit de hand liepen. Maar juist dat vormde voor Arslan de aanleiding voor zijn actie, die hij zelf ‘satire’ noemt. Onder zijn omstreden elftalfoto had hij als bijschrift gezet #wirsindnochmehr (wij zijn nog meer) gezet, een verwijzing naar het #wirsindmehr-intiatief op social media tegen het rechtse gedachtegoed in Duitsland.

Gevangenisstraf

Van satire willen ze bij SC 1920 Myhl echter niets weten. Ook de sponsor, die alleen terug wil komen als de spelers weer worden aangenomen, is er persona non grata. ,,De shirts met de opdruk van zijn zaak zijn al in vuilniszakken gestopt’’, aldus Winkens, die niet van plan is om de voetballers een tweede kans te geven.