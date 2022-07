Hoe Cristiano Ronaldo zijn vertreksoap bij Manchester United tot in de puntjes regisseert

Zou het toeval zijn geweest?



Vijf minuten nadat de Bentley van Cristiano Ronaldo dinsdag de oprijlaan naar het oefencomplex in Manchester opdraait, kiekt een fotograaf Sir Alex Ferguson. De legendarische oud-manager van United heeft tegenwoordig louter een ceremoniële functie bij de club, maar is nog altijd als een tweede vader voor de Portugese superster. Was hij gecast als een ontmijner met dienst?



Ronaldo bleef de voorbije weken immers weg van de training en paste ook voor de tour aan de andere kant van de wereld. Om privéredenen, stelde United, maar het is een publiek geheim dat CR7 graag weg wil. In besloten kring heeft hij laten weten dat zijn terugkeer naar de club, waar hij groot werd, een vergissing is geweest. Op zijn 37ste heeft Ronaldo nog altijd de ambitie om zich te meten met de absolute top en in de Champions League wil spelen en niet bij een recordkampioen in verval.