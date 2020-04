Hoe de 'fantoomgoal’ van Thomas Helmer een pijnlijk staartje kreeg

Bij de woorden fantoom, goal en Bayern München denk je vrijwel direct aan Roy Makaay. De Nederlandse spits met de bijnaam ‘Das Phantom’ maakte in vier seizoenen 78 doelpunten voor de Zuid-Duitse club. Toch gaat het hier niet over Makaay. De man met de enige echte fantoomgoal namens Bayern op zijn naam is Thomas Helmer.

Heel leuk vindt Helmer dat overigens niet. De verdediger was een steunpilaar van het Duitse elftal dat in 1996 Europees kampioen werd, maar daar wordt hij zelden aan herinnerd. Vroeg of laat vraagt men altijd weer naar die fantoomgoal. Naar die zonnige middag in 1994, toen Helmer namens Bayern in de 25ste minuut een doelpunt maakte tegen FC Nürnberg. Althans, zo beoordeelde de scheidsrechter dat. Op de beelden was duidelijk te zien dat Helmer de bal náást het doel frommelde.