Hoe Gerri Eickhof zich onsterfelijk maakte bij Ajax-fans

In mei 2009 was het weer eens hommeles bij Ajax. Verder niets om je druk over te maken, in die jaren dreef de Amsterdamse club nou eenmaal op conflicten. Gedoe en Ajax vormden net zo’n succesvol koppel als bier & bitterballen of Kuifje & Bobby. De ene crisis was nog niet afgerond of de volgende fluwelen revolutie kwam eroverheen gebuiteld. Pas toen coach Frank de Boer een deken van saaiheid over de club legde, verdwenen de conflicten naar de achtergrond.

Maar goed, in het voorjaar was 2009 was het dus weer zover. Coach Marco van Basten had zojuist ontslag genomen en Gerri Eickhof was door het journaal opgetrommeld om daar verslag van te doen. Eickhof zat eigenlijk ziek thuis, maar gooide er een paar pijnstillers in en ging op pad. De geboren Amsterdammer was een ontevreden supporter en zag zijn kans schoon om zijn hart eens flink te luchten. Het item ging een prominente plek in het journaal krijgen, vernam hij uit Hilversum. Dat sterkte de verslaggever in zijn plan.

Op 6 mei 2009 opende het achtuurjournaal met een minutenlange tirade van Gerri Eickhof over de staat van Ajax. Het ontslag van Van Basten, het eigenlijke nieuws, werd zijdelings benoemd. Maar het draaide toch vooral om Eickhof die zijn ei kwijt wilde. De Arena achter hem was een ‘megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien’. En de spelers werden door de cynische verslaggever ‘die godenzonen hier uit Amsterdam’ genoemd. Hij verwoordde feilloos wat veel fans voelden. Jarenlang hoefde Eickhof in de hoofdstad niet meer voor z’n eigen bier te betalen.