Hoe Michael Chang het bloed onder de nagels van Lendl vandaan haalde

Ivan Lendl was midden jaren tachtig de beste tennisser ter wereld. De Tsjecho-Slovaak had de uitstraling van een bedrijventerrein op een druilerige zondag, maar dat was aan zijn resultaten niet af te lezen. Frivoliteiten als ‘charisma’ en ‘charmes’ waren voor praatgrage cowboys als John McEnroe en Boris Becker, het ging de Oostblokker slechts om de prijzen. Hij sloeg zich een weg naar acht Grand Slam-overwinningen.