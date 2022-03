Hoe Roman Abramovitsj krampachtig zijn miljarden - en zijn imago - veilig probeert te stellen

Door Geert Langendorff



Een spandoek in de kleuren van de Russische vlag met een beeltenis van Roman Abramovitsj aan de linkerzijde en de tekst ‘The Roman Empire’ in witte letters in het midden hangt al jaren over de railing van de tweede ring op Stamford Bridge. Noodgedwongen laat de Russische miljardair dit keizerrijk in West-Londen achter. De duistere herkomst van zijn rijkdom dwingt hem om Chelsea in de verkoop te zetten.