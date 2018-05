Hogenkamp via kwalificaties naar hoofdtoernooi Roland Garros

De partij lag in de tweede set een tijdje stil vanwege de regen in Parijs. In de tiebreak verspeelde Hogenkamp eerst een aantal matchpoints, waarna ze ook een paar setpoints van Andreescu moest wegwerken. De Nederlandse wist de set en daarmee de partij uiteindelijk toch naar zich toe te trekken.

Hogenkamp, 134ste op de wereldranglijst, bereikte vorig jaar als qualifier de tweede ronde op het gravel in Parijs. Daarin moest ze buigen voor de Belgische Elise Mertens. De Doetinchemse voegt zich bij Kiki Bertens, die automatisch was toegelaten tot het hoofdtoernooi. Arantxa Rus, Bibiane Schoofs en Quirine Lemoine bleven steken in de kwalificaties. Bij de mannen is Robin Haase de enige Nederlandse troef.