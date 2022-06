Hoger Barça-bod op Lewandowski, Vitesse legt Haïtiaan vast en aast op Meulensteen, NEC verliest Okita

Michael van Gerwen gaat dag na verwijde­ren hechtingen gewoon spelen: ‘Niet bang dat ik iets kapot maak’

Om 13.05 had Michael van Gerwen een afspraak om de hechtingen uit zijn hand te laten halen, om 15.00 uur was hij present bij de presentatie van het Toto Dart Kings-team in Rijswijk. En morgenavond staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam aan de oche tegen ‘teamgenoot’ Danny Noppert bij de Dutch Darts Masters.

16:36