Homeruns domineren razend spannend vijfde duel World Series

Homeruns domineerden vannacht de vijfde wedstrijd in de World Series die tot het allerlaatste moment spannend bleef. Na een verlenging trok Houston Astros met 13-12 aan het langste eind tegen de Dodgers. De stand in de best-of-sevenserie is nu 3-2 voor Houston.

De Dodgers deelden al in de eerste inning een tik uit en namen, mede door slordigheidjes bij de Astros, een 3-0 voorsprong. Terwijl de Dodgers langzaam verder uitliepen, slaagden de Astros er in die eerste periode niet in te scoren.

In de vierde inning trokken de Astros de stand toch weer gelijk na een driepuntshomerun van Yuli Gurriel. Daarmee hield Gurriel zijn ploeg in de wedstrijd, terwijl zijn deelname aan de laatste duels eerder deze week nog op lossen schroeven was komen te staan. De Cubaan maakte in het derde duel een discriminerende beweging naar zijn Japanse tegenstander Yu Darvish door zijn ogen met zijn vingers tot spleetjes te trekken. De tuchtcommissie legde de Cubaan wel een schorsing op van vijf duels, maar hij hoeft die pas volgend jaar uit te zitten.

Maar Los Angeles gaf zich niet gewonnen. En met een driepuntshomerun van Cody Bellinger in de vijfde inning slaagde de ploeg er opnieuw in op een 7-4 voorsprong te komen. De vreugde was echter van korte duur. In de gelijkmakende inning kwamen de Astros opnieuw op gelijke hoogte door een homerun van Jose Altuve.

En zo bleef het duel op en neer gaan. Zelfs toen de Astros in de achtste inning uitliepen naar een op het oog comfortabele 12-9 voorsprong, wisten de Dodgers toch weer terug te komen en een verlenging af te dwingen. In die tiende inning scoorden alleen de Astros, zodat de strijd na zeven homeruns met 13-12 was beslist.