Honderden fans steken Superboeren hart onder de riem

Een kleine 300 supporters waren zaterdagochtend naar het complex van SVDW'75 in Doetinchem gekomen, waar de selectie van trainer Henk de Jong de laatste training van het seizoen afwerkte.



Zondagmiddag moet het gebeuren op een bomvolle Vijverberg. Nadat donderdag de eerste finalewedstrijd in de play-offs in Almere in 1-1 eindigde, heeft De Graafschap aan een 0-0 gelijkspel of elke overwinning voldoende voor promotie naar de eredivisie. Het zou de negende promotie in de historie van de Superboeren naar het hoogste niveau worden.