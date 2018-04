Honkbalinternational Gregorius blinkt opnieuw uit bij Yankees

Vader Jos ziet niets in andere rijstijl Max

16 april Jos Verstappen vindt dat zijn zoon Max zijn rijstijl niet moet aanpassen in de Formule 1. ,,Maar hij moet in sommige omstandigheden wel meer nadenken en in controle zijn'', vertelde de oud-Formule 1-coureur in het programma Peptalk op Ziggo Sport. Hij doelde op de aanrijding met Sebastian Vettel zondag in de Grote Prijs van China, die Max een tijdstraf van tien seconden opleverde. ,,Dat was verkeerd, een inschattingsfout.'''