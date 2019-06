Honkballegende David Ortiz was niet doelwit schietpartij

Nederland bij groeps­winst wéér tegen Japan

19 juni Als Nederland donderdagavond níet verliest van Canada dan wacht net als bij het WK in 2015 in Canada een achtste finale tegen Japan. De ploeg van Asako Takakura werd vanavond door Engeland veroordeeld tot de tweede plaats in Groep D. De Lionesses wonnen met 2-0 en eindigden zonder puntenverlies als eerste in de poule.