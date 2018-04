Hoofdsponsor blijft en doet FC Twente genereus aanbod

Begroting

Binnen veertien dagen komt er ook duidelijkheid over de hoogte van de claim van belastingdienst. Dan pas kan Twente ook de hoogte van de begroting en het spelersbudget bepalen. ,,De begroting komt tussen de 18 en 20 miljoen euro te liggen’’, zegt de directeur. Dat is veel voor een eerste divisionist.

Intussen voert Velderman gesprekken met financiers over de toekomst van de club. Hij voelt veel voor een ‘breed gedragen aandelenkapitaal met een sterk Twents karakter’. Dat is beter dan een overname.’’

Discussie seizoenskaarten

De directeur hoopt dat er volgend seizoen 30.000 mensen in het stadion zitten. ,,Maar reëel is tussen de 18.000 en 20.000 mensen. Hopelijk worden het er 22.000.’’ Er is discussie over de prijs van de seizoenkaarten. Velderman zou het liefst willen dat de prijzen komend seizoen nog gelijk blijven, maar het leeuwendeel vindt dat de prijs voor jaarkaarthouders omlaag moet.