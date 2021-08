Hoofdtoernooi Europa League ver weg voor AZ na nederlaag bij Celtic

AZ heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen verloren. Na de nederlaag tegen RKC in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen RKC was nu Celtic te sterk in het play-offduel voor de groepsfase van de Europa League in Glasgow (2-0). AZ moet nu in elk geval drie keer scoren in de return volgende week in Alkmaar terwijl het nog doelpuntloos bleef dit seizoen.

Door Nik Kok



Vijftigduizend uitgelaten Schotten op de tribune van Celtic Park vierden de overwinning van hun ploeg op AZ in wat leek op voetbal uit lang vervlogen tijden. Met gejoel en gezang van de tribunes. AZ zal er minder warme gevoelens bij koesteren na de 2-0 nederlaag die de club een matig begin van het seizoen bezorgde.

Het nieuwe AZ moet nog gevormd en geboetseerd worden door trainer Pascal Jansen die zoveel spelers zag vertrekken maar nu al in augustus slikt de ploeg twee pijnlijke nederlagen waarvan gehoopt moet worden dat ze niet heel lang gaan doorwerken. Het kan ook een blauwdruk worden wat de club te wachten staat dit seizoen: een moeizame, tegenvallende jaargang.

Volledig scherm Spelers van AZ kunnen Callum McGregor van Celtic niet afstoppen. © ANP

Anders dan de verrassende nederlaag van vorige week in Waalwijk tegen RKC kwam AZ nu wel goed uit de startblokken met fraai aanvalsspel waar tenminste de in de basis debuterende aanwinst Vangelis Pavlidis had moeten scoren. Zijn inzet eindigde na ingrijpen van voormalig Engels keeper-international Joe Hart op de paal. Zakaria Aboukhlal had even daarvoor een niet veel kleinere kans. De in de voorbereiding goed spelende buitenspeler kon zijn evenwicht niet bewaren op weg naar het doel van Hart. Een gevaarlijk schot van hem werd gepareerd.

Volledig scherm Zakaria Aboukhlal namens AZ in actie tegen Celtic. © ANP

In Glasgow vond Jansen het een goed idee om toch maar weer een beroep te doen op zijn aanvoerder Teun Koopmeiners. Die is al wekenlang met zijn hoofd bij een mogelijke transfer naar Italië. Voor Jansen een reden om hem geen basisplaats te geven tegen RKC maar vanavond ging hij overstag en bleek toch maar weer dat AZ zijn aanvoerder nodig heeft. Tegelijkertijd mag AZ hopen dat die transfer, hoe lucratief ook, er niet meer van gaat komen deze zomer. Het is nog twee weken tot de transferdeadline.



Want zonder Koopmeiners blijft er van dit AZ toch wel weinig over na de exodus deze zomer van vijf basisspelers. Al viel de middenvelder in de tweede helft ver terug en zag hij er niet goed uit bij de tweede goal van Celtic in de tweede helft die op naam kwam van AZ-verdediger Timo Letschert.



Het vormen van een nieuw AZ kan weleens veel tijd en punten gaan kosten, zo bleek vanavond. Al hoeft de nederlaag nog niet eens per se uitschakeling te betekenen.

Volledig scherm Celtic-speler James Forrest scoort de 2-0 tegen AZ. © AP

Celtic, allang geen grote speler meer in Europees verband, werd naar voren gedreven door vijftigduizend toeschouwers en de tactiek van de nieuwe trainer Ange Postecoglou die zijn team de afgelopen vier wedstrijden zestien goals zag maken. De ogen zijn daarbij vooral gericht op de Japanse spits Kyogo Furuhashi die ook vanavond scoorde. Maar een wonderploeg is Celtic toch ook zeker weer niet.



Thijs Oosting had de gelijkmaker op zijn schoen in de tweede helft toen AZ een periode lang veel druk kon uitoefenen op het doel van Celtic en hoopvol combinatievoetbal liet zien.

AZ speelt komend weekeinde niet in de eredivisie zodat het zich goed kan voorbereiden op de return in Alkmaar volgende week. Er is genoeg huiswerk te doen voor de Alkmaarders. In elk geval om uit te zoeken hoe de eerste goal van het seizoen gemaakt moet zien te worden. De groepsfase voor de Europa League is nog ver weg.

Volledig scherm Bruno Martins Indi en Fredrik Midtsjo balen na de 1-0 van Celtic. © ANP

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees hieronder het liveblog terug:

