Houston Astros voor het eerst in twaalf jaar naar de World Series

UEFA stelt onderzoek in naar duel Zulte Waregem - Vitesse

21 oktober ARNHEM - De UEFA stelt een onderzoek in naar de wedstrijd van Vitesse tegen Zulte Waregem. Aanleiding is het grote aantal gele kaarten van de Arnhemse club in Vlaanderen. Het betreft een standaardonderzoek van de Europese bond als er ten minste vijf boekingen zijn gegeven.