Huh?! Manchester United-ster Jadon Sancho houdt conditie op peil bij OJC Rosmalen

Een heel curieus beeld, dinsdagmiddag in Rosmalen. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe amateurclub OJC een wel héél bijzondere gast heeft: de Engelse topvoetballer Jadon Sancho.

De video is kort en niet kraakhelder, maar desondanks is het duidelijk: te zien is hoe de 22-jarige Sancho oefeningen doet op het hoofdveld van OJC. Op andere beelden die circuleren is te zien hoe de Engelsman op het complex in en/of uit een auto stapt, en rondloopt op De Groote Wielen, het sportpark van OJC.

Waarom de speler van het Manchester United van manager Erik ten Hag (en normaliter ook international van Engeland, al is hij niet mee naar het WK) uitgerekend in Rosmalen is neergestreken, is niet duidelijk. Maar bijzonder is het zeker.

Sancho is geboren in Londen en speelde in de jeugd van Manchester City, maar vertrok op jonge leeftijd naar Duitsland. Daar brak hij door bij Borussia Dortmund, waarna hij anderhalf jaar geleden overstapte naar Manchester United. Voor die club speelde hij dit seizoen veertien officiële duels. Hij kwam de laatste jaren tot 23 interlands voor Engeland, maar viel uiteindelijk af voor het WK en is dus niet mee afgereisd naar Qatar.

