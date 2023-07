Huiszoeking bij PSG-voorzitter in kader van onderzoek ontvoering lobbyist

De woning van Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van voetbalclub Paris Saint-Germain, is doorzocht in het kader van het onderzoek naar beschuldigingen over de ontvoering, gijzeling en marteling van een Frans-Algerijnse lobbyist. Zo bericht persbureau AFP op basis van een bron dichtbij het onderzoek.

,,De onderzoeksrechter vroeg om aanvullende informatie, die hem in alle transparantie en in volle samenwerking met de autoriteiten werd verleend, zoals sinds het begin al het geval is geweest”, zei een woordvoerder van de PSG-voorzitter.

Het gerechtelijk onderzoek werd in januari geopend nadat de 42-jarige lobbyist Tayeb Benabderrahmane een klacht had ingediend. Benabderrahmane hekelt in de klacht zijn arrestatie in januari 2020 in Qatar, waar hij drie maanden eerder naartoe was verhuisd om te lobbyen.

Hij beweert dat hij zes maanden werd vastgehouden en ondervraagd door lokale agenten, in het bijzonder over documenten die hij in zijn bezit zou hebben en die de Qatarese baas van PSG, Nasser Al-Khelaïfi, in gevaar zouden kunnen brengen.

Vervolgens zei hij dat hij huisarrest kreeg en uiteindelijk in november 2020 Qatar mocht verlaten, nadat hij een geheimhoudingsverklaring had ondertekend waarin hij zich ertoe verbond deze documenten niet openbaar te maken.