Huldiging Wijnaldum in Suriname door Bouterse afgelast

Wijnaldum kwam donderdagmiddag aan in Suriname met de ‘Cup met de Grote Oren’ die hij twee weken geleden won met Liverpool. Wijnaldum is geboren in Nederland, maar hij voelt zich erg verbonden met Suriname omdat zijn ouders daar vandaan komen. Hij is nu voor een korte vakantie in het land. De profvoetballer is door de minister van Sport- en Jeugdzaken ontvangen op luchthaven Zanderij.