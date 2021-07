Huntelaar een Superboer? Ze rekenen er bij De Graafschap niet echt meer op

Nadat bekend werd dat het aflopende contract van Huntelaar bij het Duitse Schalke 04 niet werd verlengd, werd het voetbalminnende gedeelte in de Achterhoek een beetje gek. Wat zou het mooi zijn als goaltjesdief Huntelaar, in navolging van Arjen Robben in Groningen, zijn loopbaan af zou sluiten bij de club waar het allemaal was begonnen.