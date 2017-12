Iedereen ziet het: Dumoulin is geen normaal mens

Het jaar van TomWe blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering zes: Tom Dumoulin doet op 28 mei wat nog nooit eerder is gedaan door een Nederlander. Hij wint de Giro d’Italia. Een kroniek van het grootste Nederlandse wielersucces sinds Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won.

Volledig scherm © AFP ,,Ik kan snel fietsen, maar ik ben ook een normaal mens'', zegt hij.



Het is 28 mei en om de schouders van Tom Dumoulin zit een roze trui. Die is van hem. Voor altijd. In een zaal van Palazzo dei Giureconsulti probeert Dumoulin onder woorden te brengen hoe hij de honderdste Giro heeft gewonnen. Tegen de muur staat een roze racefiets ter waarde van een kleine auto. Cadeautje van de sponsor. En voor zijn neus staat Il trofeo senza fine. De trofee zonder einde, een gouden spiraal van zeker een halve meter hoog waar de namen alle winnaars van de Giro d’Italia in zijn gegraveerd. Iconen van de wielersport als Fausto Coppi, Gino Bartali en Eddy Merckx. Nederlandse wielrenners ontbreken, maar de naam van Tom Dumoulin zal snel bijgeschreven worden.



Dan ben je dus geen normaal mens. Voor gewone mensen klinkt het Wilhelmus niet op Piazza Duomo, in hartje Milaan. Normale mensen zijn niet in staat om de Nederlandse wielergeschiedenis te herschrijven. Dat kunnen alleen speciale mensen. Maar de succesvolste Nederlandse wielrenner van de laatste decennia benadrukt na zijn historische zege dat hij niet als 'een soort superheld' gezien wil worden. Maar of hij nou wil of niet: Dumoulin is voor eens en altijd de eerste Nederlandse winnaar van de Giro.

Ereplaatsen

Zijn overwinning is het summum van het recente Nederlandse wielersucces. Leegtes zijn gevuld, de almaar aanhoudende droogte in het Nederlandse wielerklimaat is de laatste jaren omgeslagen in een stortvloed aan zeges en ereplaatsen. Van kleine koersjes tot wedstrijden van naam. In monumentale klassiekers en in grote ronden.

Niki Terpstra wint in april 2014 Parijs-Roubaix, met meer dan 50 kilometer aan kasseistroken de zwaarste klassieker die er is. Dertien jaar na Servais Knaven komt weer een Nederlander als eerste over de streep op de wielerbaan van Roubaix. Twee jaar later zorgt Wout Poels er voor dat Nederland na 28 jaar weer een winnaar heeft in de belangrijkste Ardennenklassieker Luik-Bastenaken-Luik. In alle grote ronden worden etappes gewonnen. Lars Boom, Bauke Mollema, Dylan Groenewegen in de Tour. Pieter Weening en Jos van Emden gaan juichend over de streep in de Giro. Robert Gesink, Bert-Jan Lindeman en Danny van Poppel doen hetzelfde in de Vuelta. Spintzeges, solo-ontsnappingen, bergetappes en tijdritten. En die al die prestaties naar de achtergrond verdringt door in twee jaar tijd zeven etappes te winnen in alle drie de grote ronden.

Volledig scherm © Infografieken Nederland

Sneeuwmuur

Toeval bestaat niet in het wielrennen. Ongeluk trouwens wel. Door de Girozege van Dumoulin is bijna vergeten dat Steven Kruijswijk een jaar eerder op het punt staat als eerste Nederlander de Ronde van Italië te winnen. In Nederland zijn de voorbereidingen voor de huldigingen al in gang gezet als Kruijswijk zich in de afdaling van de Colle dell’Agnello in een sneeuwmuur boort.

En ook Dumoulin kent tegenslag de afgelopen jaren. Zie de Tour de France van 2015. Op de ochtend van de start van de derde etappe in Antwerpen is hij slechts zes tellen verwijderd van het geel. Nederland maakt zich op voor een nieuwe geletruidrager, de eerste sinds Erik Breukink in 1989. Ook Dumoulin houdt er rekening mee dat hij aan het einde van de dag geschiedenis zal hebben geschreven. Het loopt anders. Dumoulin is het grootste slachtoffer van de valpartij op weg naar Hoei.

,,Het had een mooie dag moeten worden'', vertelt als hij met zijn arm in een mitella uit het mobiele hospitaal stapt. Hij lijkt te grijnzen, maar het zijn de pijnstillers die de overhand hebben genomen. Dumoulin permitteert zich zelfs een grapje. ,,Ik werd aangetikt en toen ben ik in Supermanhouding het gras ingedoken.'' Nu zit in zijn schouderkom een barst en is zijn Tour voorbij. Eenmaal thuis, dringt de werkelijkheid tot hem door. Weg gele trui. Droom aan diggelen. Zijn verdriet en teleurstelling zijn brandstof voor de successen die komen gaan.

En die komen al snel.

Rode trui

Het is 25 augustus 2015. ,,Ik zag dat je gebeld had en dacht: ik bel even terug.'' Dumoulin hangt aan de telefoon na de vijfde etappe van de Vuelta. Het is een mijlpaal in zijn carrière, zojuist heeft hij voor het eerst een leiderstrui in een grote ronde aangetrokken. Niet geel, maar rood. Hij had er eigenlijk geen rekening mee gehouden, was al naar de teambus gefietst, maar wordt door de organisatie teruggeroepen voor de huldiging. In de drie Vueltaweken die nog komen gaan houdt Dumoulin de Nederlandse wielerfans massaal aan de buis gekluisterd. Pas op de voorlaatste dag capituleert hij en moet Dumoulin de rode trui afstaan aan Fabio Aru.

Het is vandaag de dag niet meer voor te stellen dat Dumoulin even terugbelt om zijn succes te delen. In één klap - beter gezegd, in die Vuelta - is de status van Dumoulin compleet veranderd. Vanaf dan worden zijn mediaoptredens in en buiten de wedstrijden strak gecoördineerd en gepland. Dumoulin is definitief de nieuwe Nederlandse wielerster. De grootste ook.

Volledig scherm © YUZURU SUNADA

Blikvanger

Als het gaat om de combinatie van lichaam en verstand is Dumoulin van de buitencategorie. Als 15-jarige stapt hij voor het eerst op een racefiets, jeugdidolen heeft hij niet. Vijf jaar geleden, Dumoulin is dan 22, wordt hij prof en stopt met zijn studie gezondheidswetenschappen. Minutieus bereidt hij zich voor, in de wedstrijden rijdt hij snoeihard, maar altijd met verstand. Zijn ploeg - ooit Argos-Shimano, nu Sunweb - werd opgebouwd gebouwd rond topsprinters Marcel Kittel en John Degenkolb. Inmiddels is Dumoulin de grootste blikvanger. Hij is vorige maand 27 jaar geworden en staat inmiddels op 19 overwinningen bij de profs. De een nog mooier dan de andere.

Quote Zijn honger naar winst is onverzadigbaar Zijn honger naar winst is onverzadigbaar. Luister bijvoorbeeld naar hem, de dag nadat dat hij de bergetappe naar Andorra in de Tour van 2016 heeft gewonnen. ‘s Ochtends bij het ontbijt met ploegmaat en vriend Laurens ten Dam rept Dumoulin met geen woord over de indrukwekkende zege, waarbij hij solo aankomt op een berg van ruim 2200 meter hoog, terwijl hagelstenen zo groot als knikkers naar beneden vallen. Dumoulin is later die dag vooral lovend over Bauke Mollema, die zich tot een valpartij een paar dagen voor het einde mengt in de strijd om het podium. Dumoulin zelf lijkt zijn etappezege van een dag eerder al weer te zijn vergeten. Bergetappes, tijdritten. Het is niet genoeg. Dumoulin: ,,Een grote ronde winnen, dat is het allerhoogste voor een wielrenner.''

Verloving

Hij heeft al geproefd aan het zoet van het Giroroze. In Apeldoorn wint hij het jaar ervoor de proloog, in Zuid-Italië pakt hij de trui terug nadat hij die aan Marcel Kittel is verloren. Maar ondanks vier dagen in de roze trui stapt Dumoulin in etappe 11 af met zadelpijn. Maar, zoveel is duidelijk: de liefde tussen Dumoulin en de Giro is ontluikt. Het is wachten op een verloving.

Die wordt aangekondigd voor een jaar later. De persconferentie op Sardinië voorafgaand aan de Girostart is zo matig bezocht dat Dumoulin twijfelt of zijn ambitie wel goed begrepen word door de buitenwacht. Dat er in de zaal slechts tien toehoorders zitten, merendeel Nederlandse journalisten stelt hem teleur. De tijdrit, tien dagen later, is zijn verschroeiende antwoord. In de 40 kilometer tussen Foligno en Montefalco verpulvert hij de concurrentie. Nairo Quintana verliest drie minuten, Vincenzo Nibali meer dan twee. Wie nog twijfelt aan plannen van Tulipa Rosa, die weet genoeg: Dumoulin is in Italië om de Giro te winnen.

Roze trui

Volledig scherm © Pro Shots / Insidefoto Maar niet zonder slag of stoot. Net als Kruijswijk een jaar eerder had ook Dumoulin deze Giro kunnen verliezen. Al komt die gedachte bij niemand op als hij ook nog de rit wint naar het bedevaartsoord Oropa, op ruim 1.100 meter. Maar drie dagen later wankelt Dumoulin. En hoe.



Het beeld van de rozetruidrager die van zijn fiets springt en de berm inspringt om te poepen is voor de eeuwigheid. Een instant klassieker voor de internationale wielercanon. Van zijn voorsprong van ruim tweeënhalve minuut is na de koninginnenrit maar dertig tellen over. Eenmaal binnen wil Dumoulin niets liever dan gelijk naar zijn hotel dat op een steenworp afstand ligt. Maar maagproblemen of niet, een roze trui schept verplichtingen. Juist nu wil iedereen hem spreken. Dus moet Dumoulin blijven zitten op een stoeltje in een tent om de pers te woord te staan. ,,Ik heb geen andere optie dan te vechten.''

Blote kont

Dat de hele wereld hem in zijn blote kont heeft gezien, interesseert Dumoulin niet. Of zoals de tolk die zijn persconferenties vertaalt het in het Italiaans zegt: ,,Non sono qui per passare alla storia per aver fatto la cacca nel bosco, sono qui per passare alla storia per aver indossato la Maglia Rosa a Milano.'' Vertaling: ,,Ik ben hier niet om geschiedenis te schrijven omdat ik in de bosjes zat te kakken. Ik wil geschiedenis schrijven door het roze naar Milaan te brengen.’’

Het is zijn wilskracht die Dumoulin in de wedstrijd houdt. In de slotweek maakt hij ruzie met Quintana en Nibali, rijdt in de voorlaatste bergetappe als klassementsleider achterin het peloton – een beginnersfout- en verliest zijn roze trui. Die weet hij pas op de laatste dag, in de afsluitende tijdrit in Milaan, terug te veroveren.

Het maakte de laatste Giroweek tot een van de spannendste wielerweken van de afgelopen decennia. Pure reclame voor het wielrennen. Dumoulin en de Giro, dat was geen sprookje, het was als een thriller.

En iedereen heeft kunnen zien: Tom Dumoulin, dat is geen normaal mens.

Bekijk de sanitaire stop van Dumoulin in onderstaande compilatie op 1 minuut 30.

