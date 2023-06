Iga Swiatek staat opnieuw vier games af op Roland Garros, Jannik Sinner verrassend uitgeschakeld

Iga Swiatek heeft ook in haar tweede wedstrijd op Roland Garros maar vier games afgestaan. De Poolse, die woensdag haar 22e verjaardag vierde, rekende in anderhalf uur met 6-4 6-0 af met de Amerikaanse Claire Liu.

De partij vertoonde veel gelijkenissen met haar partij in de openingsronde. Toen rekende Swiatek op dezelfde baan af met de Spaanse Cristina Bucsa en ook toen waren de setstanden 6-4 6-0. Net als twee dagen eerder stond er een verraderlijke wind op het Court Philippe Chatrier en Swiatek had er zichtbaar moeite mee.

Swiatek kende tegen Liu toch een voortvarende start en liep direct uit naar 3-0. Ze leverde echter twee keer haar servicegame in en liet de nummer 102 van de wereld terugkomen tot 3-3. Na een nieuwe break kwam Swiatek niet meer in de problemen in de openingsset en bij 5-4 maakte ze het af met een lovegame. De set duurde 55 minuten. In de tweede set werd het geen moment spannend meer en na een uur en 29 minuten besloot de nummer 1 van de wereld het duel met een backhandwinner.

Swiatek, die in 2020 en 2022 de titel pakte op Roland Garros, heeft nu 20 van haar laatste 21 duels in Parijs gewonnen. Zaterdag neemt ze het in de derde ronde op tegen de Chinese Wang Xinyu. Vorig jaar was Swiatek in de finale te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff, die donderdag geen problemen had om zich te ontdoen van de Oostenrijkse Julia Grabher. Het werd 6-2 6-3 voor de als zesde geplaatste Amerikaanse.

Grabher was in de openingsronde in twee sets te sterk voor Arantxa Rus, de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwenenkelspel. De Tunesische Ons Jabeur, de nummer 7 van de plaatsingslijst, gunde de Française Océane Dodin slechts vijf games. In 71 minuten werd het 6-2 6-3.

Jannik Sinner uitgeschakeld

Bij de mannen is Jannik Sinner uitgeschakeld. De Italiaan verloor in vijf sets van de Duitser Daniel Altmaier, de nummer 79 van de ATP-ranglijst. Sinner is de nummer 8 van de plaatsingslijst en bereikte in 2020 nog de kwartfinales van Roland Garros. In 2021 en 2022 strandde de 21-jarige Italiaan in de vierde ronde. Casper Ruud, vorig jaar verliezend finalist, won wel zijn partij in de tweede ronde. Ruud won met 3-1 in sets van Giulio Zeppieri. Holger Rune is zonder te spelen door. Gaël Monfils trok zich terug voor zijn partij met de Deen.

Middelkoop houdt Nederlandse eer hoog

Matwé Middelkoop heeft zich op Roland Garros met zijn Duitse partner Andreas Mies eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel. Middelkoop en Mies waren met 6-3 6-1 veel te sterk voor Aleksandr Boeblik uit Kazachstan en de Hongaar Marton Fucsovics. De partij duurde slechts 55 minuten. Het gelegenheidsduo Boeblik/Fucsovics oogde niet erg geïnspireerd op baan 4 van Roland Garros. Zo sloeg Boeblik ook een smash met het handvat van zijn racket. ,,Maar dat doet hij in het enkelspel ook weleens”, zei Middelkoop.

,,Maar het is niet goed voor het imago van het dubbelspel. De ATP zegt dat de spelers uit het enkelspel nodig zijn voor het dubbelspel. Spelers die in de top 20 van het enkelspel staan vullen de stadions, maar er zijn ook heel veel jongens die de plekken innemen van de dubbelspecialisten.”

Tennissers kunnen bij de mannen op basis van hun ranking in het enkelspel deelnemen aan het dubbelspel. ,,Die denken zo van: 10.000 euro prijzengeld, daar kan ik mijn coach voorlopig weer van betalen”, aldus Middelkoop. “Bij de vrouwen is er een regel dat als je een dubbelwedstrijd laat lopen, je het hele jaar niet meer je ranking van het enkelspel mag gebruiken. De ATP zou eens ballen moeten tonen. Ze zijn zo gefocust op het enkelspel, ik word er zo moe van. Wij staan heel laag op de agenda.”

Rojer naar derde ronde

Jean-Julien Rojer wist zich later op de dag al te verzekeren van een plek in de derde ronde. Rojer versloeg met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de Colombiaan Nicolás Barrientos en Robert Galloway uit de Verenigde Staten met 6-2 6-2.

Rojer en Arévalo pakten vorig jaar de titel in Parijs. Ze zijn dit jaar als derde geplaatst.

