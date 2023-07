Iga Swiatek verliest maar twee games in tweede ronde Wimbledon, Kostyuk te sterk voor Sakkari

Racepak waarin Max Verstappen histori­sche zege boekte, levert ruim een ton op voor goed doel

Max Verstappen boekte vorige maand in Canada een overwinning die om meerdere redenen historisch genoemd mag worden. De wereldkampioen evenaarde in Montreal het aantal zeges van racelegende Ayrton Senna. Bovendien was het de honderdste overwinning voor Red Bull sinds de oprichting van het Formule 1-team.