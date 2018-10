IJsdansende Russin scoort gouden plak met sexy striptease-act

Tijdens en na haar optreden werd Tuktamysheva er op sociale media van beschuldigd de jury vooral te hebben ingepakt met haar zwoele blik en net iets te veel bloot. ,,Dit was op het randje! Ze heeft heel slim de mannen in jury ingepalmd om een topscore te behalen”, zo stelde iemand. De jury heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Ook winnares Elizaveta onthoudt zich van commentaar.

Het was niet de eerste keer dat professioneel ijsdanseres Elizaveta Tuktamysheva uiterst sexy en met sierlijke bewegingen over het ijs gleed. In 2015 op het wereldkampioenschap in Shanghai draaide ze tijdens een pirouette zó hard dat een van haar borsten tevoorschijn vloog. Haar zogenoemde nipple slip ging de hele wereld over en Tuktamysheva ging net als in Quebec naar huis met goud.