IJshockeybond onderzoekt vechtpartij Devils Nijmegen

De aanklager wil eerst goed in kaart krijgen wat er precies is voorgevallen. ,,Afhankelijk van de ernst van het incident, worden er mogelijk spelers voorgedragen bij de tuchtcommissie’’, zegt aanklager Ronald Coesel. ,,Dat is de normale procedure in dit soort gevallen.’’



De competitiewedstrijd (6-1 verlies voor Devils) in België liep zondag in de derde periode uit de hand. Voor de bank met spelers van de Nijmeegse club ontstond ruzie na een bodycheck van een Belgische speler, waarna er rake klappen vielen. Ook ging één van de scheidsrechters onderuit. Een vechtpartij is in het ijshockey niet uitzonderlijk, maar betrokken spelers kunnen wel een straf krijgen.