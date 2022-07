IJzersterke Van de Zandschulp naar achtste finales Wimbledon, duel met Nadal gloort

Door Rik Spekenbrink



Het ging allemaal niet vanzelf voor Botic van de Zandschulp vanmiddag, integendeel. Hij had drie sets moeite met Richard Gasquet. De Fransman (36) is een klassieke stylist, liefhebber van grastennis bovendien, maar zijn beste jaren leken toch wel achter hem te liggen. Terwijl Van de Zandschulp juist aan een uitstekende periode in zijn carrière bezig is.



De Nederlander begon net als in de tweede ronde erg matig aan de partij. Hij werd direct gebroken, miste veel ballen en oogde opnieuw onverschillig. Op 5-3 kreeg Gasquet op eigen service vijfpunten, maar had hij ouderwets last van opspelende zenuwen. Met drie dubbele fouten op rij werd hij gebroken, om daarna nog drie mindere games de set te verliezen. De instorting van de Fransman ging niet toevallig gepaard met een opleving van Van de Zandschulp, wiens trage start nu wat korter leek te duren.

,,Ik ben heel blij dat ik in de vierde ronde van dit geweldige evenement sta”, aldus Van de Zandschulp. ,,In vergelijking met vorig jaar zijn de verwachtingen wat hoger voor mij nu. Dat is soms wel lastig, maar ik geniet ervan. Ik leer nog steeds elke wedstrijd meer over hoe ik op gras moet spelen, want dit is mijn tweede jaar pas dat ik erop speel.”

Dip in tweede set

Maar ook in de tweede set kende hij een dip, dit keer wel met setverlies tot gevolg. Vanaf 2-2 speelde Van de Zandschulp ver onder zijn kunnen. Maar hij heeft een voorliefde voor best-of-five-duels, waar de gevolgen van zo’n set kleiner zijn.

Het bleef een wisselvallige wedstrijd van beiden. Van de Zandschulp gaf een vroege break voorsprong in de derde set weg. Hij mopperde wat af, op een gegeven moment na bijna elk verloren punt. Maar in de tiebreak, die van hoog niveau was, stond hij er wel.

In de vierde set was het verzet van Gasquet gebroken. In rap tempo stelde Van de Zandschulp de zege veilig: 7-5, 2-6, 7-6, 6-1.

Volledig scherm Richard Gasquet en Botic van de Zandschulp. © REUTERS

Twee heerlijke dagen

Sportliefhebbers wachten nu mogelijk twee heerlijke dagen. Morgen speelt Tim van Rijthoven, de stuntende wild card-speler van Rosmalen én Wimbledon, tegen zesvoudig kampioen Novak Djokovic. En maandag wacht dan de vierde ronde van Van de Zandschulp, mogelijk tegen Rafael Nadal. Die speelt later vandaag zijn derderondepartij tegen Lorenzo Sonego.

Op Roland Garros trof Van de Zandschulp de Spanjaard onlangs ook. Het werd 6-3, 6-2, 6-4. Maar Nadal heeft, ondanks twee titels, nog altijd geen echte liefde voor gras. Op voorhand mag een spannendere partij worden verwacht, als Nadal er inderdaad in slaagt te winnen. Uiteraard is hij dan wel favoriet.

Twintig jaar geleden haalden voor het laatst twee Nederlandse mannen de vierde ronde van een grand slam, ook toen Wimbledon. Richard Krajicek (Xavier Malisse) en Sjeng Schalken (Lleyton Hewitt) werden dat jaar in de kwartfinale uitgeschakeld. Schalken haalde in 2003 en 2004 ook de kwartfinale in Londen.

Coach Lucassen: ‘Het was wat wisselvallig'

Coach Peter Lucassen constateert dat Botic van de Zandschulp zich blijft ontwikkelen. ,,Hij was nog niet zo los in het begin en het duurde iets te lang voordat hij dat wel was. Hij voelt ook de verwachtingen en de spanning, want hij wil het heel graag goed doen. Gelukkig heeft hij zich er toch doorheen weten te vechten”, aldus Lucassen. ,,Overall speelde Botic voor zijn doen wat wisselvallig, goede fases wisselde hij af met mindere fases. In de eerste set hielp Gasquet gelukkig wat mee met die drie dubbele fouten en op het einde maakte Botic het goed af.”

Voor Van de Zandschulp is het de tweede keer in zijn loopbaan dat hij voorbij de derde ronde komt op een grand slam. Vorig jaar haalde hij de laatste acht op de US Open. ,,Ik sta er niet meer van te kijken dat hij zoveel wedstrijden wint. Botic gaat veel wedstrijden nu in als favoriet en dat kan hij ook uitstralen”, aldus de coach. ,,Iedereen ziet Botic groeien en groeien. Hij laat zien dat hij van alle spelers een van de meest constante is. Veel spelers laten best wat steekjes vallen hier en daar, maar Botic niet.”

Maandag wacht mogelijk een duel met Rafael Nadal, die eind mei op Roland Garros in drie sets te sterk was voor de Nederlander. “Het is goed om te zien dat Nadal hier al wat moeilijkere potjes heeft gehad dan in Parijs. En het is goed dat Botic al tegen hem heeft gespeeld, die ervaring heeft hij in zijn rugzak”, aldus Lucassen.

