Novak Djokovic kon bij aankomst in Australië geen goede reden geven waarom hij niet is gevaccineerd. Douanebeambten besloten daarom dat de tennisser het land niet in mocht . De tennisser zit momenteel in een quarantainehotel in Melbourne en probeert via de rechter uitzetting te voorkomen. De zaak dient maandag.

,,Er werd niet voldoende bewijs geleverd bij zijn medische vrijstelling”, vertelde de Australische premier Scott Morrison donderdag tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat de weigering van Djokovic aan de grens ‘Australië geen internationale reputatieschade oplevert’.

Eerder op de dag stelde hij al dat ‘niemand boven de regels staat’ en er daarom voor de tennisser geen uitzondering wordt gemaakt. ,,Regels zijn regels, zeker als het gaat om onze grenzen. Niemand staat boven deze regels”, benadrukte hij. Volgens Morrison is het strikte grensbeleid dat zijn land hanteert van cruciaal belang om de sterftecijfers in de coronapandemie zo laag mogelijk te houden.

Djokovic kwam woensdag op het vliegveld in Melbourne aan, maar kreeg geen toegang tot Australië. Zijn visum werd ongeldig verklaard. Daardoor kan hij zijn titel bij de Australian Open, die op 17 januari begint, waarschijnlijk niet verdedigen.

,,De heer Djokovic heeft niet het juiste bewijs geleverd om aan de toelatingseisen voor Australië te voldoen, waarna zijn visum is ingetrokken”, lieten de autoriteiten op de luchthaven weten. ,,Niet-burgers die geen geldig visum hebben bij binnenkomst of van wie het visum is geannuleerd, zullen worden vastgehouden en uit Australië worden verwijderd. We zullen ervoor blijven zorgen dat degenen die bij onze grenzen aankomen zich aan onze wetten en toelatingseisen houden.”

Rechter

Djokovic stapt naar een Australische rechter om uitzetting uit dat land te voorkomen. Rechter Anthony Kelly zou zich er vandaag al over buigen, maar de zaak is verdaagd naar maandag. Dat is slechts een week voordat het hoofdtoernooi in Melbourne van start gaat. Tot die tijd blijft Djokovic in het quarantainehotel. Als hij er niet in slaagt de rechter te overtuigen, kan hij nog dezelfde dag op een vliegtuig worden gezet.

Nick Wood, de raadsman van de 34-jarige Serviër, zegt tegen The Sydney Morning Herald dat hij in gesprek is met de autoriteiten, maar dat een geldig visum “cruciaal” is voor Djokovic om mee te mogen doen aan de Australian Open. ,,Als meneer Djokovic geen geldig visum heeft is dat een onoverkomelijk obstakel voor deelname aan het toernooi”, aldus Wood.

Djokovic meldde dinsdag dat hij een medische vrijstelling had gekregen om naar Australië te reizen. De 20-voudige grandslamwinnaar wilde de afgelopen maanden niet zeggen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus, iets wat wel verplicht is voor deelnemers aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Volgens de organisatie van de Australian Open hebben twee onafhankelijke panels van medische experts het verzoek van Djokovic voor een vrijstelling beoordeeld. Zij kwamen tot de conclusie dat de 34-jarige Serviër daarvoor in aanmerking komt. Dat besluit leidde tot grote boosheid bij veel Australiërs, die in de afgelopen twee jaar strenge lockdowns of andere beperkingen moesten ondergaan.

Djokovic liet zich in april 2020 kritisch uit over een mogelijke verplichte vaccinatie om te kunnen deelnemen aan toernooien. ,,Persoonlijk ben ik niet pro-vaccins”, zei hij destijds. ,,Ik zou niet willen dat iemand me dwingt om me te laten vaccineren zodat ik kan reizen.”

