In Qatar afwezige Donyell Malen trefzeker voor Dortmund in Azië

Oranje traint met 26 spelers, Van Gaal strooit met complimen­ten in aanloop naar WK-duel met Ecuador

Het Nederlands elftal begon met een fitte selectie aan de laatste training voor de tweede groepswedstrijd op het WK, vrijdag tegen Ecuador. Bondscoach Louis van Gaal stond vanaf 09.40 uur Nederlandse tijd (in Qatar is het twee uur later) met al zijn 26 internationals op veld nummer 6 van de Qatar University in Doha.

11:19