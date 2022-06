Indrukwekkende Van Duijvenbode en Noppert naar kwartfinales, kraker Engeland - Schotland in aantocht

samenvattingDanny Noppert en Dirk van Duijvenbode hebben zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de kwartfinales van de World Cup of Darts. Het duo was veel te sterk voor Ierland (2-0). Eerst won Noppert met 4-1 van William O’Connor en vervolgens was Van Duijvenbode met dezelfde cijfers te sterk voor Steve Lennon, waardoor een beslissende koppelpartij niet nodig was.

Nederland neemt het morgenmiddag in de kwartfinales op tegen Noord-Ierland (met Daryl Gurney en Brendan Dolan). Michael van Gerwen ontbreekt bij het WK voor landenteams in de Eissporthalle in Frankfurt omdat hij vlak na zijn Premier League-titel geopereerd is vanwege een polsblessure.

Noppert

Noppert opende namens Nederland tegen O’Connor. The Freeze moest even het juiste ritme vinden, verloor de openingsleg, ontsnapte aan een 2-0 achterstand en was daarna los.



De nummer elf van de wereld en dit jaar winnaar van de UK Open gooide in drie legs vijf maximale scores van 180 en walste zo over de Ier heen: 4-1. Noppert kwam tot een gemiddelde van 99,53, tegenover net geen 86 van O’Connor.

Van Duijvenbode

Het was vervolgens aan Van Duijvenbode om een koppelpartij te voorkomen en Nederland een plek in de kwartfinales te bezorgen. Aubergenius, de nummer veertien van de wereld, moest net als Noppert even op stoom komen.



Lennon won de tweede leg, maar daar bleef het bij in Frankfurt. Van Duijvenbode produceerde vier maximale scores en daar was de Ier niet tegen opgewassen: 4-1. Het gemiddelde van de Nederlander was indrukwekkend: 110,64 (tegenover 85,18 van Lennon). Het finishpercentage van Aubergenius was tachtig procent.

Avondsessie

In de avondsessie van de World Cup of Darts lieten de favorieten zich niet verrassen, al ging het bij het ene land makkelijker dan bij het andere land. De Belgen Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh hadden aan de enkelpartijen voldoende om Polen te verslaan. Australië, Engeland en Schotland hadden de dubbelpartijen wel nodig om een plek in de kwartfinale te bemachtigen.

België treft morgen Australië terwijl met Engeland - Schotland een fraaie kraker op het programma staat. Namens Engeland spelen James Wade en Michael Smith, bij Schotland Peter Wright en John Henderson. De Schotten verdedigen dit jaar hun titel.

Uitslagen achtste finales

Middagsessie

Noord-Ierland - Nieuw-Zeeland 2-0

Nederland - Ierland 2-0

Wales - Oostenrijk 2-1

Duitsland - Denemarken 2-0



Avondsessie

Australië - Zweden 2-1

België - Polen 2-0

Engeland - Letland 2-1

Schotland - Portugal 2-1

Volledig scherm Danny Noppert (l) en Dirk van Duijvenbode. © PDC

