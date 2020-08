Invaller De Jong bekert met Sevilla ten koste van AS Roma verder

Ze speelden vanavond niet en nauwelijks bij Sevilla, Nemanja Gudelj en Luuk de Jong. Toch zullen ze tevreden terugkijken op de wedstrijd tegen AS Roma in de achtste finale van de Europa League. Dankzij de kinderlijk eenvoudige 2-0 overwinning op de ploeg van Justin Kluivert lonkt de finale in Keulen nadrukkelijk.

Hij zal vermoedelijk nauwelijks nerveus zijn geweest, vanavond, thuis op de sofa in Spanje. Daarvoor ontbrak het hem tijdens het kijken naar Sevilla-AS Roma te nadrukkelijk aan spanning. Maar geen mens die Nemanja Gudelj zal hebben horen klagen in de stad van de sinaasappelen. Dankzij de 2-0 overwinning op de Italianen, houdt de voormalig steunpilaar van Ajax, AZ en NAC zicht op zijn ultieme einddoel voor dit seizoen: de Europa League winnen.



Het verhaal van Gudelj is wel zo’n beetje bekend. Ruim een week geleden testte de Servische Nederlander positief op het coronavirus. Vandaar dat de 28-jarige middenvelder het duel van gisteravond noodgedwongen in quarantaine moest beleven. Dat is niet per se onoverkomelijk voor hem. Zijn coach Julen Lopetequi rouleert doorgaans immers al veel en vaak, vandaar dat basisplaatsen duur zijn in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Maar dat Gudelj specifiek deze ontmoeting moest missen, zal toch aan hem hebben gevreten. Juist omdat hij tijdens het Europa League-toernooi tot dusver vrijwel consequent excelleerde. Een constatering die feilloos onderstreept wordt met de statistieken. Van de honderd ballen die Gudelj verstuurde, kwamen er 95 aan.

Volledig scherm Youssef En-Nesyri maakt de 2-0. © AP

Toch bleek vanavond in het nagenoeg lege, maar tropisch hete Spaanse stadion dat Sevilla het ook zonder zijn ‘koning van de pass’ kan. Een enkele fase in de eerste helft daargelaten, beet AS Roma zich negentig minuten lang stuk op Sevilla, de zonderlinge mengelmoes van Zuid-Amerikanen, Spanjaarden en een enkele Achterhoeker in de persoon van Luuk de Jong (de Oranje-international mocht pas in blessuretijd invallen).



Al kreeg Sevilla daarbij wel hulp van de zwakke doelman Pau Lopez van AS Roma. Hij liet zich al tamelijk vroeg verrassen door een houdbaar schot van Sergio Reguilón en bleef nadien onzeker ogen. Nadat Youssef En-Nesyri na uitstekend voorwerk van Ocampos voor 2-0 had gezorgd, was het duel vervolgens beslist. De Italiaanse ploeg, waarin Justin Kluivert negentig minuten lang in de dug-out bleef, creëerde via Edin Dzeko weliswaar nog een prima mogelijkheid op de aansluitingstreffer. Maar het was te weinig om de Spanjaarden nog van hun a-propos te krijgen. Iets dat andersom wel gebeurde. In de tiende (!) minuut van de blessuretijd trok scheidsrechter Bjorn Kuipers rood voor AS Roma-verdediger Gianluca Mancini, die wat al te lustig inbeukte op het hoofd van De Jong.

Favoriet

En zo lijkt het sportief toch al fraaie seizoen van Sevilla, waarin de ploeg zich al verzekerde van Champions League-voetbal, een nog fraaiere climax te krijgen. Gezien het gemak waarmee de elf van Lopetequi AS Roma vanavond aan de kant zetten en kijkend naar de ploegen die ze in het restant van het toernooi nog kunnen treffen, is Sevilla dé favoriet om de Europa League voor de negende maal in de clubhistorie te winnen (de UEFA Cup-zeges meegerekend).

Die finale staat gepland op vrijdag 21 augustus in Keulen. Daarvoor wachten nog kwart- en halve finales, die elk over één partij worden afgewerkt in Duitsland. Alle mogelijkheden dus nog voor De Jong en Gudelj om, in tegenstelling tot vanavond in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, dan wél weer een hoofdrol op te eisen voor die zo makkelijk voetballende Spaanse ploeg.

Volledig scherm Luuk de Jong viel diep in blessuretijd in. © AFP