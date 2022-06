Irene Schouten stapt in het huwelijksbootje en deelt beelden op social media

Irene Schouten is in het huwelijksbootje gestapt. De drievoudig olympische kampioenen van de afgelopen Olympische Winterspelen in Peking deelde beelden daarvan op haar social media.

Schouten trouwde samen met Dirkjan Mak, die ze in 2017 leerde kennen. Eigenlijk zouden de twee in 2021 al trouwen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Een jaar later is het jawoord dus alsnog gegeven door de twee tortelduifjes.

Later dan gepland is Schouten nu dus alsnog getrouwd, vier maanden na haar succesvolle medaillejacht in Peking. De 29-jarige schaatsster won olympisch goud op de 5000 meter, 3000 meter én massastart. Ook pakte ze brons op de ploegenachtervolging. Ze veroverde daarna nog voor het eerst in haar carrière de wereldtitel allround.

In de fruittuin van de ouders van Mak in Blokker volgde een groot huwelijksfeest met zo’n 250 gasten. ,,De gastenlijst was misschien nog wel moeilijker om rond te krijgen dan het neerzetten van recordtijden op het ijs”, zei Schouten. ,,Door corona hebben we onze trouwerij een poosje moeten uitstellen. Achteraf misschien ook wel goed, want er komt nogal wat bij kijken.”

Op de lijst van genodigden stonden uiteraard leden van de schaatsploeg en tevens oud-schaatsers. Op de vraag of er nog meer bijzondere mensen getuige mochten zijn van dit speciale moment was er in de woorden van Irene maar één antwoord mogelijk: ,,Op deze prachtige dag zijn alle gasten voor ons allemaal even bijzonder”.