Is wereldkampioen Bradly (17) de nieuwe dartstopper? ‘Goede bijnaam moet op je pad komen’

Het blijft één van de grote voordelen en charmes van het Haagse darts: in een buurtcafé een speler op zijn gemakje zien oefenen. En die dan later dat jaar op de televisie bij een massaal bezocht en bekeken toernooi de show zien stelen. Het buurtcafé is in dit geval Taverne In de Kleine Eik in de Bomenbuurt. Begin van de avond en nog rustig. En oké, dit is hem dus: Bradly Roes. De jongen, die eind vorig jaar op het WK-podium in het legendarische Alexandra Palace in Londen met Leighton Bennett afrekende en zich tot wereldkampioen bij de Junior Darts Corporation kroonde. En dit jaar in april ook nog eens beslag legde op de titel bij het jeugd-WK van de WDF.